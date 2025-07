Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. “Per l'Italia ci sono due stelle, Unione Europea e l'America, nella nostra politica estera. Sosteniamo l’azione a favore della pace del presidente Trump d’America in Medio Oriente. Stiamo facendo lo stesso anche per raggiungere il cessate il fuoco in Ucraina. Non è facile ma alla fine ce la faremo. L'Italia è pace. Stiamo lavorando in Italia per le persone provenienti da Gaza, molti bambini sono ricoverati nei nostri ospedali e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare la popolazione. Naturalmente siamo contrari al terrorismo di Hamas. Hamas non è la Palestina e i palestinesi non sono Hamas, ma dobbiamo anche inviare un messaggio a Netanyahu, per favore smettila, abbiamo bisogno di raggiungere un cessate il fuoco per la libertà dei palestinesi”, ha detto Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev