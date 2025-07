Gaza, Fratoianni: In atto sterminio, Governo ritrovi coscienza e metta in atto iniziative concrete – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 “Vorrei segnalare che a Gaza non c'è una guerra, perché le guerre si combatte in due, l'uno contro l'altro. A Gaza è in corso uno sterminio, a Gaza è in corso uno sterminio della popolazione civile inerme, attirata perfino nella trappola mortale di un sistema di distribuzione degli aiuti, che serve per organizzare un gigantesco tiro a segno contro bambini, donne, anziani.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante il suo intervento al Question Time alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev