Il Ceo di Apple Tim Cook dona a Trump una targa in vetro con base oro 24 carati – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 agosto 2025 Il CEO di Apple, Tim Cook, ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una targa di vetro prodotta nella fabbrica della Corning a Harrodsburg, Kentucky – vetro che Cook ha annunciato sarà presto il vetro di copertura di tutti i nuovi iPhone e Apple Watch, con una base d'oro 24 carati. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev