Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Il Ceo di Apple Tim Cook dona a Trump una targa in vetro con base oro 24 carati – Il video

07 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 06 agosto 2025 Il CEO di Apple, Tim Cook, ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una targa di vetro prodotta nella fabbrica della Corning a Harrodsburg, Kentucky – vetro che Cook ha annunciato sarà presto il vetro di copertura di tutti i nuovi iPhone e Apple Watch, con una base d'oro 24 carati. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Omissione, peculato, favoreggiamento: le accuse a Nordio, Mantovano e Piantedosi per il caso Almasri

2.

Regionali in Campania, Cirielli, il matrimonio e la campagna elettorale: «Sono già in campo, ecco perché gli altri nomi non hanno chances»

3.

Regionali in Toscana, il Movimento cinque stelle e il sì a Giani. Perché Conte ora ha deciso di cedere e cosa c’entrano le altre sfide

4.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»

5.

Giorgia Meloni beccata al concerto delle Blackpink, la premier con la figlia per le star del K-pop: il look strategico, cosa ha voluto indossare