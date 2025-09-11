Salvini: Autovelox? "Non sono Fleximan, ho solo chiesto una mappatura dei dispositivi esistenti" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 "Non c'è Fleximan qui sui banchi dei ministri, c'è solo un ministro che da quasi tre anni sta cercando di portare un po' di ordine, semplificazione, sicurezza e velocità sulle strade italiane. Quel che non è tollerabile è che venga usato il tema della sicurezza stradale per fare cassa sulla pelle di chi ogni giorno si alza la mattina per andare a lavorare. Quindi abbiamo deciso di chiedere una mappatura degli autovelox in Italia. Nel mese di agosto abbiamo realizzato un'operazione trasparenza istituendo una piattaforma telematica per la raccolta dei dati relativi agli autovelox da parte di tutti gli enti locali. Avranno tempo fino a ottobre per registrare su questa piattaforma, ormai via di definizione, i dispositivi presenti sul proprio territorio. Altrimenti i dispositivi andranno rimossi" così il Ministro Salvini, durnate il questiontime. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev