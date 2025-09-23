Trump all'Onu: Ho posto fine a 7 guerre e l'Onu non mi ha mai aiutato – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Sono molto onorato di averlo fatto. È un peccato che io abbia dovuto fare queste cose invece che le Nazioni Unite. E purtroppo, in tutti i casi, le Nazioni Unite non hanno nemmeno cercato di aiutarmi in nessuna di queste. Ho posto fine a sette guerre, ho avuto a che fare con i leader di ognuno di questi paesi e non ho mai ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite, che si offrissero di aiutare a finalizzare l'accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev