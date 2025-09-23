Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump all'Onu: Ho posto fine a 7 guerre e l'Onu non mi ha mai aiutato – Il video

23 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Sono molto onorato di averlo fatto. È un peccato che io abbia dovuto fare queste cose invece che le Nazioni Unite. E purtroppo, in tutti i casi, le Nazioni Unite non hanno nemmeno cercato di aiutarmi in nessuna di queste. Ho posto fine a sette guerre, ho avuto a che fare con i leader di ognuno di questi paesi e non ho mai ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite, che si offrissero di aiutare a finalizzare l'accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

2.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video

3.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

4.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

5.

Servizio sanitario veterinario: la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti, domestici e non, firmata da Michela Brambilla