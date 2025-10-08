Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, si lancia dal sesto piano e muore. Il dramma del 71enne nel Milanese: in casa c’era anche l’avvocato

08 Ottobre 2025 - 13:03 Filippo di Chio
La tragedia è avvenuta a Sesto San Giovanni, a Nord di Milano. L'anziano è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. L'anziano avrebbe lasciato anche un biglietto d'addio

Un 71enne si è tolto la vita questa mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo si sarebbe lanciato dal balcone di casa sua durante un’operazione di sfratto che stava subendo. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. In casa gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio.

Cosa è successo

I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 9.15 di mercoledì 8 ottobre in via Puricelli Guerra. Non appena il 71enne ha visto sotto casa il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario si sarebbe lasciato cadere dal balcone dell’appartamento.  

In aggiornamento

