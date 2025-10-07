Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
ATTUALITÀCarcereInchiesteOmicidiSardegnaSassariSuicidiViolenza sulle donne

Cinzia Pinna, ricoverato in ospedale Emanuele Ragnedda: il tentato suicidio in cella e il trasferimento d’urgenza nella notte

07 Ottobre 2025 - 11:40 Ugo Milano
embed
emanuele ragnedda cinzia pinna suicidio
emanuele ragnedda cinzia pinna suicidio
L’imprenditore 41enne, reo confesso dell’omicidio della 33enne, avrebbe compiuto diversi atti di autolesionismo. Le condizioni non sono gravi

È ricoverato all’ospedale civile di Sassari Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino reo confesso dell’omicidio della 33enne Cinzia Pinna. L’uomo è stato trasferito d’urgenza questa notte dal carcere di Bancali dopo essere stato rinvenuto nella sua cella con i segni di gesti autolesionisti, che farebbero pensare a un tentato suicidio. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il tentato suicidio, il legale: «Gli parlerò di persona»

Era previsto per oggi, nella casa circondariale dove Ragnedda era detenuto, un colloquio tra l’indagato e il suo difensore, Luca Montella. L’avvocato si è poi diretto in mattinata verso l’ospedale: «Sto andando a parlagli di persona», ha commentato senza anticipare se si sia trattato effettivamente di un tentato suicidio. 

La dinamica dell’omicidio e il ruolo della compagna di Ragnedda

Il 41enne, noto vitivinicoltore di Arzachena, è in carcere dopo aver confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, con cui è stato visto lasciare un locale la sera dell’11 settembre. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella tenuta di Concaentosa, di proprietà di Ragnedda, e tracce di sangue e schegge di proiettili sono state trovare dai Ris di Cagliari nel salotto dell’abitazione adiacente. È stato proprio l’imprenditore a indicare agli inquirenti il punto dove aveva sepolto il cadavere, decisione a cui sarebbe giunto dopo aver meditato di gettare il corpo in mare dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo. Oltre all’uomo, è indagata anche la sua compagna Rosamaria Elvo per favoreggiamento. Secondo gli inquirenti, la ristoratrice avrebbe aiutato il 41enne a ripulire l’abitazione dal sangue.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, l’altra indagine su Venditti e i carabinieri tra Porsche, ristoranti e pizzini

2.

Omicidio di Dolores Dori: fermati la madre e il figlio 16enne della vittima. Lei avrebbe iniziato a sparare, lui ha ripreso tutto con lo smartphone

3.

Neonati sepolti in giardino, al processo su Chiara Petrolini parlano l’ex e la psicologa. Le gravidanze mai scoperte: «La seconda l’ha cercata»

4.

Giulia Schiff, nessun colpevole per il «battesimo del volo». Assolti gli 8 militari dell’Aeronautica: la reazione di lei in aula col passeggino

5.

Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto

leggi anche
Emanuele ragnedda
ATTUALITÀ

Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore sardo reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Cinzia Pinna, indagata la compagna di Ragnedda. Le tracce cancellate e il divano nuovo comprato dopo l’omicidio: «Così lo ha aiutato a ripulire dal sangue»

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda
ATTUALITÀ

Cinzia Pinna centrata in volto da un colpo di pistola. Cosa rivelano i primi esiti degli accertamenti

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l’ipotesi dei complici

Di Cecilia Dardana
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda cambia ancora versione: «Parlava di Satana». I dubbi sullo stupro: cosa non torna nella confessione

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Femminicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda si difende: «Avevamo litigato, lei voleva aggredirmi. Ho sparato per paura»

Di Alba Romano