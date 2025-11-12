Educazione sessuale, Magi (+Europa): Valditara cattivo maestro, si scusi – Il video

Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
12 Novembre 2025 - 15:45
(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "Valditara deve chiedere scusa. Si è comportato come un cattivo maestro che manca di senso delle istituzioni: un modo rabbioso di rivolgersi alle opposizioni che rivela il fatto che non sanno motivare il perché di questa legge, che oggettivamente restringe gli spazi per le attività di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, rendendole più difficili", così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

