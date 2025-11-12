Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Educazione sessuale a scuola, scontro in Aula tra opposizione e Valditara: “Sfruttate i femminicidi” – Il video

12 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 “Ritengo che molte affermazioni fatte dall’opposizione non corrispondano a verità. Sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi e che scoraggia la lotta alla violenza di genere. Voi lo avete affermato, vergognatevi, tutto questo non c’è in questa legge”, ha detto il Ministro Valditara, rivolgendosi ai banchi delle minoranze. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

