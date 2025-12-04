Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Farina: formazione, prevenzione, protezione le tre parole chiave della Fondazione Ania – Il video

04 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “Oggi celebriamo la Giornata della Fondazione Ania e presentiamo i progetti realizzati. Vogliamo ricordare la nostra vocazione che gira intorno a tre parole – formazione, prevenzione e protezione”, Così Maria Bianca Farina Presidente Fondazione Ania a margine della celebrazione della Giornata della Fondazione Ania. La Giornata della Fondazione è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

