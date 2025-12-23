Esplode un’autobotte sull’A1: paura all’autogrill di Teano Ovest, non si registrano feriti. Autostrada in tilt- Il video

L’incendio sarebbe scoppiato in seguito a un tamponamento da parte di un mezzo pesante, per poi culminare nell’esplosione

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 23 dicembre, sull’autostrada A1. Una violenta esplosione si è verificata nell’area di servizio di Teano Ovest, in provincia di Caserta, dopo che un’autobotte carica di carburante è saltata in aria intorno alle 18. Il boato è stato avvertito chiaramente anche in diversi comuni vicini, tra cui Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’autocisterna, che trasportava Gpl, si trovava all’ingresso dell’area di servizio, in direzione sud, poco prima del casello di Caianello. L’incendio sarebbe scoppiato in seguito a un tamponamento da parte di un mezzo pesante, per poi culminare nell’esplosione. La dinamica esatta resta comunque da chiarire.

Non si registrano feriti

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia stradale di Caserta e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Il personale dell’autogrill è riuscito ad allontanarsi in tempo e, fortunatamente, non si registrano feriti. A causa dell’incidente, l’A1 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, verso Roma e verso Napoli. Si sono formate lunghe code: fino a sei chilometri all’uscita obbligatoria di Caianello in direzione Napoli e tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Agli automobilisti rimasti bloccati è stata distribuita acqua.

I consigli per chi viaggia in quella zona

Per il traffico, è stato consigliato a chi viaggia da Roma verso Napoli di uscire a Cassino e rientrare a Capua. Per le percorrenze più lunghe, indicato anche un percorso alternativo attraverso la A24 e la A25, con rientro sulla A16 Napoli-Canosa. Poco dopo le 19 è stato riaperto il tratto tra Capua e Caianello in direzione Roma. Resta invece chiusa la carreggiata verso Napoli, dove proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino dopo i danni causati dall’esplosione.