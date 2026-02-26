Così la Cgil ha negato per 2 anni il Tfr a un dipendente nonostante le sentenze

Il sindacato di Landini e il conto corrente pignorato

La Cgil ha negato per due anni il Tfr a un dipendente. Finché il giudice non ha pignorato i conti correnti del sindacato. Lo racconta oggi Il Giornale, parlando di una storia che comincia il 30 settembre scorso. Ovvero quando il giudice Alessandro Cento della terza sezione civile del tribunale di Roma dispone il sequestro di 190.145,61 euro dal conto corrente al Monte dei Paschi di Siena intestato alla Cgil Nazionale di Corso Italia di cui hanno disponibilità il segretario generale Maurizio Landini e il tesoriere del sindacato.

La Cgil e il Tfr

Il contenzioso va avanti dal 2015, protagonista è l’ex dipendente della Cgil Stefano O. L’ultimo atto si è concluso nel 2023 con la sentenza della Corte di Cassazione (sezione Lavoro) presieduta dal giudice Fabrizia Garri che ha condannato la Cgil al pagamento del Tfr al lavoratore per un importo pari a 92mila euro circa. Ma in quei due anni il sindacato non versa i soldi. E allora il dipendente prende la strada del decreto ingiuntivo e del pignoramento. Il quotidiano ricorda che Landini a ottobre criticava il governo Meloni per la proposta di utilizzare il Tfr come anticipo della pensione: «È una presa in giro. Mi scusi, io Tfr ce l’ho già, è mio. Dovrebbe essere aggiuntivo alla pensione, non sostitutivo. Chiedono di usare soldi che ho già. Pensano davvero che siamo tutti c… che viviamo da un’altra parte».

La storia

Stefano O. è un dirigente della Cgil. Lavora nel turismo a Milano. Nel 2000 viene chiamato a Roma per guidare l’ufficio legislativo del sindacato. Nel 2015 va in pensione. Ma poi il sindacato nega il Tfr. E comincia la battaglia legale. Che finisce per la prima volta nel 2016 con un provvedimento del giudice di pace Margherita Leone, che accoglie la richiesta del lavoratore, e condanna la Cgil al pagamento della buonuscita per un importo di 52mila euro più 700 euro di spese legali. Ma il sindacato ricorre al giudice di primo grado e vince. Il tribunale condanna il lavoratore a pagare spese legali per 7 mila euro.

L’appello cambia tutto. Nel 2018 la Cgil viene condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto. Landini, da pochi mesi alla guida del sindacato, impugna la sentenza in Cassazione. Il 12 dicembre 2023 una sentenza di 6 pagine dà ragione al lavoratore. Che però non viene pagato. E allora l’unica strada è il decreto ingiuntivo.