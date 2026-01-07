Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
ESTERICgilModaNicolàs MaduroSindacatiUSAVenezuela

Aída Yéspica contro la Cgil: «Ho sofferto la fame, ora festeggio la fine di Maduro. Che ne sanno loro del Venezuela?»

07 Gennaio 2026 - 23:39 Alba Romano
embed
Aida Yespica
Aida Yespica
La sfogo della showgirl dopo il blitz Usa per arrestare il dittatore di Caracas: «Era un tiranno che opprimeva il popolo, lasciateci gioire»

Altro che proteste e distinguo, la diaspora venezuelana è entusiasta della cacciata di Nicolas Maduro, seppur coi modi spicci con cui gli Stati Uniti hanno fatto strame del diritto internazionale. A confermarlo oggi, intervistata dall’Adnkronos, è una illustre expat di quel Paese: Aída Yéspica. «Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo», mette i puntini sulle i la modella e showgirl di origini venezuelane. Tanto che molti esuli di quel Paese in Italia sono corsi in piazza dopo l notizia della riuscita «operazione speciale» voluta da Donald Trump: «Non vado in Venezuela da quattordici anni e non vedo l’ora di tornarci, tutti i miei amici venezuelani e mia sorella sono andati a festeggiare a Piazza Castello a Milano. Lasciateci gioire anche se non sappiamo ancora cosa succederà dopo. Solo noi venezuelani sappiamo cosa abbiamo dovuto sopportare per 25 anni».

La polemica contro Cgil e sinistra

Che dire allora di chi, come come la Cgil e la sinistra radicale, s’è invece affrettato a scendere in strada – magari con la bandiera del Venezuela – per protestare contro il raid Usa culminato nell’arresto/sequestro di Maduro? «Rispetto le idee altrui ma non le condivido», risponde la Yespica all’Adnkronos. Di certo però «loro non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, io ho sofferto la fame, mio padre si toglieva il cibo di bocca per dare da mangiare a me. Mia sorella fu aggredita in strada con una pistola solo per rubarle il telefono. Questa gente dovrebbe mettersi nei nostri panni e capire quello che abbiamo dovuto soffrire noi venezuelani e rispettare i nostri sentimenti».

In copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI | Aida Yespica al Festival del Cinema di Venezia – 6 settembre 2021

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Attenti alla schiuma!», il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi: così i titolari sapevano del rischio incendio – Il video

2.

Quasi 700 italiani bloccati tra Egitto e Yemen, il caos a fine vacanza: l’avviso ignorato e il soccorso dalle ambasciate

3.

Caos in Venezuela, esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo. Le voci di un golpe e la scoperta: «Nato tutto da un errore». Trump: «Niente elezioni per ora» – La diretta

4.

Gli 11 sopravvissuti italiani di Crans-Montana al Niguarda: tre i più gravi. Chi sono e perché secondo i medici «per loro sarà una battaglia»

5.

Italiani bloccati in Egitto e Yemen, tre voli straordinari per i primi 600. Ancora niente per quelli a Socotra: «Siamo in trappola e presto senza soldi»

leggi anche
ESTERI

Il giudice di Maduro? «Eccellente, nonostante sia ebreo». La gaffe del Paìs e le scuse: «Una svista, non siamo antisemiti…»

Di Diego Messini
petroliera usa
ESTERI

Gli Usa dichiarano guerra alle petroliere: sequestrata la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi. I collegamenti col Venezuela

Di Alba Romano e Alessandro D’Amato
jimmy kimmel
CULTURA & SPETTACOLO

Jimmy Kimmel sull’operazione Venezuela: «Per il 2026 Trump ha promesso la pace nel mondo, è durato due giorni» – Il video

Di Stefania Carboni