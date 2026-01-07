Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
«Grande manifestazione per Alfonso Signorini». Il creator Gianfredi provoca la piazza Cgil per il Venezuela – Il video

07 Gennaio 2026 - 13:42 Ugo Milano
embed
signorini venezuela
signorini venezuela
«Ma che c'entra Signorini?», chiedono basiti i manifestanti al creator

Una manifestazione a sostegno di Alfonso Signorini? No, a sostegno del Venezuela di Maduro. Eppure il creator Gianfredi fa domande sul giornalista travolto dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo nella piazza della Cgil, tenutasi lunedì a Roma, in sostegno del paese venezuelano. «Ma che c’entra Signorini?», chiedono basiti i manifestanti a Gianfredi. «Hai sbagliato manifestazione», dichiara una signora. Infine il creator fa una domanda a Maurizio Landini. Sempre su Signorini ovviamente, ma la risposta non arriva.

