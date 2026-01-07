Jimmy Kimmel sull’operazione Venezuela: «Per il 2026 Trump ha promesso la pace nel mondo, è durato due giorni» – Il video

Il comico statunitense: «Il presidente viene coinvolto in uno scandalo sessuale, quindi attacca un Paese più piccolo per distrarre l’opinione pubblica. E infatti eccoci qui: distratti»

«Il presidente Trump ha detto che il suo proposito per il nuovo anno era la pace nel mondo, ed è durato meno di due giorni. Se vi stavate chiedendo quanto siano compromettenti per Trump questi file su Epstein, a quanto pare sono abbastanza gravi da giustificare un’invasione del Venezuela. Questa è letteralmente la trama del film “Sesso e potere”». Inizia così lo sketch in cui Jimmy Kimmel, uno dei comici più famosi degli Stati Uniti e anche il meno amato dal presidente Donald Trump demolisce l’operazione venezuelana. Un monologo del suo show “Jimmy Kimmel Live”, che sta diventando virale in rete.

«Il presidente viene coinvolto in uno scandalo sessuale – ha aggiunto Kimmel – quindi attacca un Paese più piccolo per distrarre l’opinione pubblica. E infatti eccoci qui: distratti. Sabato, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati dalla Delta Force nella loro casa a Caracas e portati a New York. Trump ha seguito l’operazione in tempo reale dal bunker nel seminterrato di Mar-a-Lago. Potete vederlo lì, insieme a Hegseth e Marco Rubi. La missione si chiamava Operation Absolute Resolve, un titolo che è stato sicuramente generato da ChatGPT».

«Ha trascinato il suo Paese nel disastro finanziario. Ma Maduro non è certo un santo neanche lui»

E infine: «Il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio al mondo, soprattutto ora che Diddy è finito in carcere. E così, dopo mesi di escalation, Trump ha deciso che Maduro doveva andarsene. E sì, è un criminale e un dittatore che ha trascinato il suo Paese nel disastro finanziario mentre lui e la sua famiglia si riempivano le tasche. Ma Maduro non è certo un santo neanche lui».