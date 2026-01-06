I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato: anche Usa aiuti alla sua sicurezza»

La posizione congiunta dei leader europei, mentre dagli Stati Uniti lo staff di Trump continua a fare eco alle rivendicazioni del presidente americano

Sette leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, hanno firmato una dichiarazione congiunta per rispondere alle minacce tornate a ripetersi nelle ultime ore del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. Oltre alla presidente del Consiglio italiana, il documento porta le firme del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del primo ministro polacco Donald Tusk, dello spagnolo Pedro Sánchez, del britannico Keir Starmer e della danese Mette Frederiksen.

Nel testo si sottolinea che «la sicurezza nell’Artico deve essere raggiunta collettivamente, in collaborazione con gli alleati Nato inclusi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini». I leader ribadiscono con chiarezza: «La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta a Danimarca e Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano Danimarca e Groenlandia».

La sicurezza artica come priorità NATO

Il documento sottolinea come la sicurezza artica rappresenti una priorità anche per l’Europa e risulta fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. I leader ricordano che la Nato ha definito la regione artica come area prioritaria e che gli alleati europei stanno intensificando la propria presenza: «Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, attività e investimenti, per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari». Nel documento si ricorda che il Regno di Danimarca, che include la Groenlandia, è parte integrante della Nato e beneficia dell’accordo di difesa tra Danimarca e Stati Uniti del 1951.

Il consigliere di Trump insiste: «Dovrebbe essere nostra»

Stephen Miller, consigliere falco di Donald Trump, ha ribadito la posizione dell’amministrazione americana. Miller ha dichiarato: «Gli Usa sono la potenza dominante della NATO e affinché garantiscano la sicurezza della regione artica la Groenlandia dovrebbe far parte degli Stati Uniti. Nessuno si scontrerà militarmente con gli Usa per il futuro della Groenlandia, non avrebbe senso». Una posizione che va in direzione opposta rispetto a quanto affermato dai leader europei, che hanno invece ribadito come i principi di sovranità e inviolabilità dei confini siano «principi universali» che «non smetteremo di difendere».