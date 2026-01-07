Cinque colpi di proiettile contro la Cgil di Primavalle, s’indaga sull’intimidazione. Schlein: «Gravissimo»

I fori scoperti sulle vetrate alla riapertura della sede di Roma. Il sindacato: «Colpa del clima di ostilità e delegittimazione del nostro ruolo»

Stamattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede della Cgil di Primavalle a Roma. La Digos indaga su quanto accaduto, dopo che la polizia ha rinvenuto due ogive. «Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede», ha annunciato la Cgil di Roma e Lazio in una nota. «Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti – aggiunge il sindacato -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni».

L’allarme della Cgil

«Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi», sottolinea la Cgil Roma e Lazio. «Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto», aggiunge il sindacato.

La condanna di Elly Schlein

Immediata la condanna di quanto accaduto da parte della segretaria del Pd Elly Schlein. «Quanto accaduto a Primavalle è inaccettabile. Esplodere colpi di arma da fuoco contro la sede di un sindacato è un gesto di gravità inaudita: voglio esprimere solidarietà al segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola. Ma di fronte a gesti simili è urgente anche alzare la guardia: i sindacati sono uno dei presìdi della democrazia a difesa dei diritti e della legalità, nessuna intimidazione ne depotenzierà il valore», ha dichiarato la leader dem.

In copertina: Ansa/Cgil Roma e Lazio | Uno dei fori di proiettile sulla sede Cgil di Primavalle – Roma, 7 gennaio 2026