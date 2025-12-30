Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Arezzo, bimbo di 10 anni cade dal terrazzo di casa: è grave

30 Dicembre 2025 - 13:44 Simone Disegni
ambulanza bimbo ferito pomigliano
La tragedia alle 8 di stamattina. Il piccolo è ricoverato a Firenze in codice rosso

Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un’altezza di circa otto metri ad Arezzo. Soccorso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze, dove è ora ricoverato in codice rosso. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.

