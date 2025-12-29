Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀBambiniMessinaSanitàSicilia

Pacemaker senza fili a una bambina di 10 anni, la storica operazione al “Bambino Gesù” di Taormina

29 Dicembre 2025 - 10:04 Alba Romano
embed
taormina operazione pacemaker bambina
taormina operazione pacemaker bambina
La bimba, con una malattia congenita, aveva necessità di un device che non interferisse con la valvola tricuspide. L’equipe siciliana ha optato per lo strumento “leadless”

Si è risvegliata senza fili sotto pelle e con un battito cardiaco tutto nuovo una bimba di 10 anni, affetta da una cardiopatia congenita con alterazione anatomica della valvola tricuspide. Si tratta solo dell’ottavo paziente al mondo a ricevere un particolare intervento, che prevede l’installazione di un pacemaker senza fili, o meglio leadless, che consente la stimolazione del cuore senza elettrodi. La piccola è stata operata al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina. 

La prima operazione e la necessità di un nuovo pacemaker

La bambina, che soffriva fin dalla nascita di questa condizione particolare, aveva già subito un intervento chirurgico quando aveva pochi mesi. In quel caso le era stato piantato un pacemaker classico sulla superficie esterna del cuore. Con a crescita della bambina, però, gli elettrodi avevano smesso di funzionare rendendo necessario un secondo intervento per regolarizzare nuovamente il battito cardiaco. 

L’intervento e il pacemaker “leadless”

La scelta di un pacemaker senza fili è stata praticamente forzata, dato che nella sua conformazione classica il dispositivo elettronico ha necessità di portare la corrente attraverso la valvola tricuspide. A bimba, avendo un’alterazione proprio in corrispondenza di quella valvola, avrebbe rischiato di aggravare la sua posizione. Il pacemaker, di 25 millimetri di dimensione e con un peso inferiore ai 2 grammi, è stato posizionato attraverso una vena del collo, agganciandolo al muscolo dell’apice del ventricolo destro. Un punto strategico affinché il device lavori con efficacia senza andare a interferire con la valvola tricuspide. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»

2.

Campobasso, madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare, disposte le autopsie

3.

Famiglia nel bosco, le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica: «Non rifiutano la contemporaneità»

4.

«Ho mal di testa», e va a dormire: 27enne di Treviso muore in vacanza con gli amici a Barcellona

5.

C’è un borgo in Abruzzo dove non si esce la sera per colpa dei lupi

leggi anche
ospedale natale bologna
ATTUALITÀ

«Siamo in pericolo, la professione sta morendo»: l’allarme di un medico solo in turno a Natale

Di Ugo Milano
SALUTE

Aumentano i casi di influenza, cosa c’è da sapere: sintomi, durata, contagio e variante K

Di Alba Romano
campobasso
ATTUALITÀ

Campobasso, madre e figlia muoiono dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare, disposte le autopsie

Di Stefania Carboni
carmine siano bastonate aggressione
ATTUALITÀ

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore

Di Alba Romano