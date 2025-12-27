Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore

Carmine Siano è già stato operato ed è ora ricoverato a Salerno. Si indaga per capire la dinamica e il movente dell'agguato

Era a pochi metri dalla porta di casa quando uno sconosciuto, con il volto coperto e pronto all’agguato, lo ha puntato e aggredito con una spranga. Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è finito in ospedale ed è già stato operato dopo che un uomo ancora non identificato lo ha assalito per strada. Ancora in corso le indagini per tentare di stabilire chi sia il misterioso aggressore e quali siano i motivi che l’avrebbero spinto ad appostarsi lungo un percorso che sapeva il primo cittadino avrebbe fatto per poterlo bastonare a sangue.

L’aggressione per strada

I fatti sono accaduti intorno alle 20.45 di venerdì 26 dicembre, proprio per le vie del paesino di Castiglione del Genovesi. Stando agli elementi raccolti finora dagli inquirenti, non è chiaro chi sia l’autore dell’aggressione né che arma abbia usato: si parla di un bastone di legno o di una spranga di ferro. Il primo cittadino, preso alla sprovvista, è stato colpito con numerosi e violenti colpi su tutto il corpo. Poi abbandonato per strada.

I soccorsi e le multiple fratture

Trasferito all’ospedale di Salerno dal 118, il sindaco Siano è stato operato qualche ora dopo l’aggressione. L’équipe medica avrebbe riscontrato sul suo corpo una frattura scomposta della gamba sinistra, una frattura composta del braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e numerose altre ferite su tutto il corpo, in particolare sul viso.