Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀCampaniaInchiesteSalernoSanità

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore

27 Dicembre 2025 - 15:30 Alba Romano
embed
carmine siano bastonate aggressione
carmine siano bastonate aggressione
Carmine Siano è già stato operato ed è ora ricoverato a Salerno. Si indaga per capire la dinamica e il movente dell'agguato

Era a pochi metri dalla porta di casa quando uno sconosciuto, con il volto coperto e pronto all’agguato, lo ha puntato e aggredito con una spranga. Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è finito in ospedale ed è già stato operato dopo che un uomo ancora non identificato lo ha assalito per strada. Ancora in corso le indagini per tentare di stabilire chi sia il misterioso aggressore e quali siano i motivi che l’avrebbero spinto ad appostarsi lungo un percorso che sapeva il primo cittadino avrebbe fatto per poterlo bastonare a sangue.

L’aggressione per strada 

I fatti sono accaduti intorno alle 20.45 di venerdì 26 dicembre, proprio per le vie del paesino di Castiglione del Genovesi. Stando agli elementi raccolti finora dagli inquirenti, non è chiaro chi sia l’autore dell’aggressione né che arma abbia usato: si parla di un bastone di legno o di una spranga di ferro. Il primo cittadino, preso alla sprovvista, è stato colpito con numerosi e violenti colpi su tutto il corpo. Poi abbandonato per strada.

I soccorsi e le multiple fratture

Trasferito all’ospedale di Salerno dal 118, il sindaco Siano è stato operato qualche ora dopo l’aggressione. L’équipe medica avrebbe riscontrato sul suo corpo una frattura scomposta della gamba sinistra, una frattura composta del braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e numerose altre ferite su tutto il corpo, in particolare sul viso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

4.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

5.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

leggi anche
hannoun arresto gaza hamas
POLITICA

Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun: «Cosa dice ora la sinistra?». Le opposizioni non ci stanno: «Dal governo propaganda indecente»

Di Alba Romano
famiglia bosco psichiatra papa
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Di Alba Romano
ucraina-indagine-anticorruzione-perquisizioni-parlamento
ESTERI

Ucraina, si allarga l’indagine per corruzione. Caos in Parlamento: gli agenti tentano di perquisire gli uffici ma la sicurezza non li fa entrare

Di Bruno Gaetani