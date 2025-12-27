Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun: «Ora la sinistra non ha più niente da dire?»

27 Dicembre 2025 - 12:34 Alba Romano
hannoun-arresto-reazioni-politiche
Il ministro Piantedosi: «Squarciato il velo su attività che usano la causa palestinese per sostenere il terrorismo»

Esulta il governo dopo il blitz anti terrorismo della Dda di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, fra cui Mohammad Hannoun, accusato di aver raccolto fondi per Hamas tramite associazioni benefiche. «È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla polizia di Stato e dalla guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista», ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

FdI: «Avevamo ragione su Hannoun»

Tutti i partiti che sostengono l’esecutivo di Giorgia Meloni si concentrano, in particolare, sull’arresto del presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia. «L’arresto di Hannoun conferma che Fratelli d’Italia aveva ragione nel denunciare la pericolosità di un personaggio che oggi grazie al lavoro condotto dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza viene con chiarezza accertata. Una rete dedita a finanziare l’estremismo e il fondamentalismo islamico di Hamas, colpevole dell’infame attacco del 7 ottobre. Dinanzi a tutto questo cosa diranno la sinistra e il Movimento 5 stelle? In questi anni, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, addirittura ospitando in convegni alla Camera lo stesso Hannoun», ricorda Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera.

La Lega: «La sinistra non ha nulla da dire?»

Sulla stessa linea anche la Lega, che tramite il deputato Igor Lezzi incalza le opposizioni: «Ma la sinistra non ha nulla da dire su Mohammad Hannoun, arrestato perchè avrebbe finanziato Hamas? Ricordiamolo: Hannoun ha inneggiato al massacro del 7 ottobre, era in piazza con i Propal. E certa sinistra ha interloquito e invitato questo personaggio che avrebbe raccolto soldi da destinare a una organizzazione terroristica. Attendiamo una chiara presa di posizione, magari delle scuse, da parte di chi, dal podio di una autoproclamata superiorità morale, si è permesso di dare lezioni con accanto un soggetto di questa risma».

Forza Italia: «Bravo Piantedosi»

Più moderato il commento di Forza Italia, con il senatore Maurizio Gasparri che fa i complimenti «al ministro Piantedosi e alle forze di polizia impegnate nell’attività investigativa riguardante esponenti finanziati da Hamas in Italia. L’arresto di nove persone tra cui Hannoun rappresenta un ottimo risultato ed è frutto di una costante attenzione nei confronti dei predicatori di odio che non possono agire impunemente nel nostro Paese».

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, a una manifestazione, 2 Agosto 2025

