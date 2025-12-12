Meloni incontra Abu Mazen a Palazzo Chigi. Poi lui va ad Atreju: «Auspico che l’Italia riconosca lo Stato della Palestina». Il punto sulla fase due del piano di pace di Trump

L'incontro di circa un'ora prima di salire sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Il leader palestinese ha ringraziato il nostro paese per «l’assistenza umanitaria fornita al nostro popolo nella Striscia di Gaza»

Un faccia a faccia di circa un’ora con la premier Giorgia Meloni, prima di salire sul palco di Atreju: il presidente 90enne dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, è arrivato in Italia e si è subito recato a Palazzo Chigi. La sua agenda, a meno di un mese dalla precedente visita (5-7 novembre) durante la quale aveva incontrato, oltre alla premier Meloni, anche il presidente Sergio Mattarella e papa Leone XIV, è già fittissima. Dopo il colloquio con l’Esecutivo, Abbas parteciperà alla kermesse di Fratelli d’Italia ai giardini di Castel Sant’Angelo, dove salirà sul palco accompagnato direttamente dalla premier. Domani, invece, è prevista una girandola di incontri con i leader dell’opposizione.

«Grazie per l’assistenza umanitaria»

Durante l’incontro, come riferito dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, Abu Mazen, ha ringraziato l’Italia per «l’assistenza umanitaria fornita al nostro popolo nella Striscia di Gaza», per le cure ai bambini palestinesi feriti, per l’addestramento della polizia palestinese e per la partecipazione alla missione europea Eubam Rafah. Ha espresso apprezzamento per gli sforzi della premier nel «rafforzamento delle relazioni bilaterali», sottolineando «gli storici e rinnovati legami che uniscono i due Paesi e i due popoli amici».

Il piano di pace di Trump

Il presidente dell’Anp ha poi passato in rassegna gli ultimi sviluppi della questione palestinese e gli sforzi in corso per consolidare il cessate il fuoco e far entrare gli aiuti umanitari a Gaza. Ha confermato l’attuazione della seconda fase del piano del presidente statunitense, Donald Trump, che «garantisce la consegna delle armi di Hamas e delle altre fazioni armate, la presenza di un’unica polizia palestinese legittima, il ritiro israeliano dal settore di Gaza, l’assunzione da parte dello Stato di Palestina della piena responsabilità sulla Striscia e l’avvio della ricostruzione».

La Cisgiordania e i coloni

Infine, ha ribadito il rifiuto di «qualsiasi spostamento forzato della popolazione» oltre alla «necessità di una calma generale in Cisgiordania che ponga fine agli insediamenti e ai tentativi di annessione, fermi il terrorismo dei coloni, ottenga il rilascio dei fondi palestinesi bloccati e ponga fine agli attacchi contro i luoghi santi islamici e cristiani».

L’intervento ad Atreju

«Sono 160 i Paesi che riconoscono lo Stato palestinese, noi auspichiamo che l’Italia possa proseguire verso questo tracciato e questo andrebbe a rafforzare ancora di più il principio dei due stati. Andrebbe a rafforzare quello che è il concetto di uguaglianza e diminuire l’uso della forza», è iniziato così l’intervento di Abu Mazen ad Atreju. «La popolazione italiana ha sempre espresso solidarietà al popolo palestinese. Noi auspichiamo di rafforzare sempre di più gli orizzonti della collaborazione italo-palestinese», ha aggiunto. Ha poi rinnovato i ringraziamenti a Meloni e alla leadership di FdI «confermando la piena disponibilità a lavorare col governo italiano per una pace giusta e per rafforzare la sicurezza della regione». Abu Mazen ha congedato il pubblico di Atreju con un «Buon Natale».

Gli incontri con i leader di opposizione

Abbas domani avrà colloqui con il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, i due leader di Alleanza verdi e sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. In agenda anche incontri con rappresentanti di Anpi e Arci, insieme ai “Sanitari per Gaza” e alla comunità palestinese.