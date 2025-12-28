Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Campobasso, 15enne muore dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare

28 Dicembre 2025 - 10:15 Stefania Carboni
La giovane era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, in serata il decesso. Disposta l'autopsia

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. La giovane era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. In serata, purtroppo, riporta il quotidiano del Molise, è avvenuto il decesso.

L’ipotesi dell’intossicazione alimentare

Si cerca di capire le circostanze che hanno portato alla morte. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari, tra cui l’autopsia, che è stata disposta nelle ultime ore. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.

