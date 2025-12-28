Campobasso, 15enne muore dopo un malore accusato durante le feste. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare

La giovane era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, in serata il decesso. Disposta l'autopsia

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. La giovane era stata trasferita in rianimazione nel corso della mattinata di ieri, a causa di un improvviso e grave peggioramento delle sue condizioni cliniche. In serata, purtroppo, riporta il quotidiano del Molise, è avvenuto il decesso.

L’ipotesi dell’intossicazione alimentare

Si cerca di capire le circostanze che hanno portato alla morte. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari, tra cui l’autopsia, che è stata disposta nelle ultime ore. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.