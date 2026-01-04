Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Coma_CoseGeolierMusicaSuoni e Visioni

Gran pezzo di Geolier con 50 Cent, Lama dei Coma_Cose debutta (bene) da solista – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

04 Gennaio 2026 - 19:02 Gabriele Fazio
embed

Che noia il disco di Tony Boy. Tornano anche Tiromancino e Giusy Ferreri. Chicca della settimana: Roberta Giallo e la sua Ho fatto l’amore per pietà

Riparte col botto la discografia targata 2026. Geolier regala a se stesso e al suo pubblico un feat d’eccezione con il suo mito 50 Cent e il pezzo è una bomba. Molto interessante anche la ballad di Tiromancino così come il ritorno al puro pop di Giusy Ferreri. Diamo il benvenuto nella discografia da solista a Fausto Lama, ei fu Coma_Cose, che si presenta con un buon singolo. In zona rap abbiamo anche Kid Yugi, che si fa trascinare da Anna in un banger commercialotto mentre Tony Boy esce con un nuovo disco a soli 4 mesi dal precedente, ma senza fare particolari passi in avanti: sempre un gran piattume. Chicca della settimana: Roberta Giallo e la sua Ho fatto l’amore per pietà. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.

11 pagine
Guarda la gallery