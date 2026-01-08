Guerra Ucraina, Zelensky: Potrebbe esserci nuovo attacco russo, attenti ad allarmi aerei – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 08 gennaio 2026 “Ci sono informazioni che un altro attacco della Russia potrebbe arrivare stasera. Sarà molto importante restare attenti agli allarmi aerei oggi. Anche domani. Ho avvertito il Governo di assistere le autorità locali e tutti sono coinvolti al massimo”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in una video-dichiarazione sul suo canale Telegram. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev