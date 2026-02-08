Bocciate le cover di Laura Pausini, a salvarci i Tiromancino e Salmo. Le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana

L’impressione è che la discografia italiana stia sparando quante più cartucce possibili prima che Sanremo con i suoi trenta big in gara si divori il mercato per un paio di mesi buoni. L’attenzione questa settimana se la prende Laura Pausini e questo totale disastro di album di cover che ha proposto, una roba veramente assai imbarazzante. Menomale che poi la musica italiana di artisti significativi ne ha molti, uno di questi è sicuramente Federico Zampaglione che firma uno dei migliori album dei Tiromancino degli ultimi anni. Restando sul terreno del cantautorato di livello, imperdibili gli album di Alberto Bianco e di Patrizia Laquidara. La scena rap invece ci offre l’album solista di sua maestà Danno, una perla vera. Passando alla sezione singoli ma rimanendo in zona rap: Salmo si conferma autore di altro livello, Big Fish producer di rara fattezza ed è molto interessante anche il nuovo singolo di Ghali. I Calibro 35 restano una certezza indissolubile, così come anche Matteo Alieno e Il Solito Dandy, bravissime Chiara Galiazzo e Gaia Banfi. Tra i bocciati della settimana troviamo Il Tre, troviamo la vincitrice di X Factor Rob, troviamo un altro reduce dal talent Sky Tellynonpiangere e anche il viralissimo Banfy toppa alla grandissima. Chicca della settimana: La fine della guerra, nuovo favoloso disco di Svegliaginevra. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.