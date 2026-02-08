Bocciate le cover di Laura Pausini, a salvarci i Tiromancino e Salmo. Le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana

L’impressione è che la discografia italiana stia sparando quante più cartucce possibili prima che Sanremo con i suoi trenta big in gara si divori il mercato per un paio di mesi buoni. L’attenzione questa settimana se la prende Laura Pausini e questo totale disastro di album di cover che ha proposto, una roba veramente assai imbarazzante. Menomale che poi la musica italiana di artisti significativi ne ha molti, uno di questi è sicuramente Federico Zampaglione che firma uno dei migliori album dei Tiromancino degli ultimi anni. Restando sul terreno del cantautorato di livello, imperdibili gli album di Alberto Bianco e di Patrizia Laquidara. La scena rap invece ci offre l’album solista di sua maestà Danno, una perla vera. Passando alla sezione singoli ma rimanendo in zona rap: Salmo si conferma autore di altro livello, Big Fish producer di rara fattezza ed è molto interessante anche il nuovo singolo di Ghali. I Calibro 35 restano una certezza indissolubile, così come anche Matteo Alieno e Il Solito Dandy, bravissime Chiara Galiazzo e Gaia Banfi. Tra i bocciati della settimana troviamo Il Tre, troviamo la vincitrice di X Factor Rob, troviamo un altro reduce dal talent Sky Tellynonpiangere e anche il viralissimo Banfy toppa alla grandissima. Chicca della settimana: La fine della guerra, nuovo favoloso disco di Svegliaginevra. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.
- 1/30Laura Pausini – Io canto 2
- 2/30Tiromancino – Quando meno me lo aspetto
- 3/30Salmo – 10 AD
- 4/30Ghali – Basta
- 5/30Big Fish feat. Jake La Furia e Carl Brave – Amore disonesto
- 6/30Calibro 35 – Exploration (Deluxe Edition)
- 7/30Danno – AKA Danno
- 8/30Rob – La mia storia
- 9/30Alberto Bianco - Camaleonte
- 10/30Il Tre – Terapia 3
- 11/30Chiara Galiazzo – Poi io poi te
- 12/30Gaia Banfi – Al suo riposo, in luce
- 13/30Matteo Alieno – Spalle
- 14/30Patrizia Laquidara - Flòrula
- 15/30Svegliaginevra – La fine della guerra
- 16/30Dj Shocca, Johnny Marsiglia, Ensi e Madbuddy - Salute
- 17/30Roshelle – L’origine del mondo
- 18/30Tellynonpiangere – Solo solissimo
- 19/30Lea Gavino – I treni
- 20/30Il Solito Dandy – Per quando sei triste triste
- 21/30Sugarfree – Avevo bisogno di te
- 22/30Banfy – Barby
- 23/30Federica Carta – Ti prego non piangere
- 24/30Beba – Too Much
- 25/30Prima stanza a destra – Tu non vuoi nessuno
- 26/30Disme feat. Vale Pain – Ferite
- 27/30Lorenzza – Only
- 28/30Santachiara – Non mi invitare
- 29/30/Handlogic – Chi ti guarderà?
- 30/30Marchettini – Doppiopetto