Garlasco, parla Sempio: «Non ho mai visto il video intimo di Chiara e Alberto». Ma ammette di aver usato il pc della vittima

A un anno dalla re-iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di Chiara Poggi, Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, torna a parlare. E dice che lui quel video intimo di Chiara e Alberto Stasi che era salvato sul computer di Chiara non lo ha mai visto. «Né io, né nessuno dei miei amici l’ha mai visto», specifica. Eppure, su quello stesso pc – come ricorda il giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia, che ha condotto l’intervista – gli inquirenti hanno trovato anche un altro video: è quello in cui compare anche Sempio, insieme a Marco Poggi e ad altri loro amici. «Credo a che metterlo sul computer di Chiara siamo stati io e lui (Marco, ndr), perché quel video ce lo avevo io». Quindi Sempio conferma di aver avuto accesso al computer della ragazza, ma ribadisce di non aver mai visto alcun video di Chiara e Alberto.

Il possibile rinvio a giudizio

Davanti alle telecamere l’indagato prima dice che l’incidente probatorio e le verifiche confermano la sua versione, poi però ammette di non essere tranquillo davanti all’ipotesi di un processo. «Nessuno lo sarebbe in una situazione del genere», spiega, aggiungendo di aver messo in conto una possibile richiesta di rinvio a giudizio. «Se ci sarà, l’affronteremo». Ma – come Sempio stesso ricorda – «la richiesta di rinvio a giudizio non è la sicurezza che poi ci sarà un processo».