Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

Un video inedito con Andrea Sempio, girato da Marco Poggi nel marzo 2007 e trovato nel pc di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Bugamelli sul suo canale “Bugalalla Crime”. Il filmato, che fa parte di un insieme di contenuti multimediali finora mai resi noti, è stato registrato il 13 marzo 2007 e mostra un gruppo di giovani, tra cui Sempio, che entra in quella che sembra l’aula di una scuola, ma non di giorno: la scena si svolge infatti di sera, dopo le 21.

Il filmato aperto il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi

Il filmato, originariamente registrato in formato 3gp – un tipo di file utilizzato nel 2007 dai cellulari dell’epoca – è stato trasferito sul Pc di Chiara Poggi attraverso una connessione Usb, precisamente sul desktop del computer. Il trasferimento del file è avvenuto il 20 luglio 2007 alle 17.01. Tuttavia, ciò che solleva dubbi è che il video sia stato visualizzato il 14 agosto 2007, alle 16.28, ovvero il giorno dopo l’omicidio, quando la casa dei Poggi era ancora sotto sequestro.

Il video non sarebbe infatti stato aperto durante le normali operazioni peritali o le indagini ufficiali, ma successivamente, in circostanze ancora non chiarite. L’autenticità di queste informazioni è stata confermata in un’intervista dalla stessa youtuber con il perito Daniele OcchettI, che ha più volte evidenziato «attività molto particolari» sul personal computer della vittima, e l’ingegnere elettronico Porta, i quali hanno esaminato il pc della giovane all’epoca del delitto.

Foto copertina: YOUTUBE/BUGALALLA CRIME | Un frame del video pubblicato su YouTube da Francesca Bugamelli