Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀChiara PoggiDelitto di GarlascoDiffamazioneInchiesteLombardiaOmicidiPavia

Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara Poggi

20 Dicembre 2025 - 22:34 Alba Romano
embed
stasi-querela-diffamazione-criminologa-perche
stasi-querela-diffamazione-criminologa-perche
Nel servizio, la criminologa avanzava l’ipotesi che il possibile movente fosse legato alla scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer di Stasi

Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), ha presentato una querela nei confronti della criminologa forense e opinionista televisiva Anna Vagli, 36enne di Forte dei Marmi (Lucca). La vicenda risale al maggio 2022, quando Vagli aveva pubblicato un articolo per una testata online intitolato Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel servizio, la criminologa avanzava l’ipotesi che il possibile movente fosse legato alla scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer di Stasi. Pur condannato a 16 anni per l’omicidio, la Cassazione – come ricorda la Provincia Pavese – ha annullato la condanna per detenzione di tale materiale: dagli atti emerge solo pornografia con adulti, senza rilievo penale.

La querela per diffamazione

Le affermazioni contenute nell’articolo hanno spinto Stasi, tramite il proprio legale Giada Bocellari, a presentare querela per diffamazione. Il processo, non legato all’omicidio ma alle sue interpretazioni pubbliche, è previsto per marzo. Inizialmente il fascicolo era stato aperto a Milano, ma la difesa di Vagli ha sollevato un’eccezione di competenza territoriale, chiedendo che il procedimento si svolga nel luogo di residenza della criminologa, a Forte dei Marmi.

Foto copertina: ANSA/ PAVIA PRESS/PAOLO TORRES | Alberto Stasi all’esterno del tribunale di Pavia per l’incidente probatorio nell’inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Francesca Ghio e lo stupro a 12 anni: «Ho fatto nome e cognome al giudice. Contenta di aver fatto harakiri»

2.

Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche. Il fidanzato: «Vendetta? Sarebbe peggio» 

3.

Il falso prof con due lauree è tornato a insegnare: «Ma stavolta i titoli sono veri»

4.

Mangiava al ristorante e scappava senza pagare, contro di lei 350 denunce: arrestata la “signora delle truffe”

5.

Sceglie le vittime minorenni in metro, le segue e le stupra: arrestato un 19enne. La denuncia di due ragazzine che lo hanno riconosciuto – Il video

leggi anche
Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi
ATTUALITÀ

Garlasco, il mistero del verbale “dimenticato” del 2014 che poteva escludere Stasi. Il «passaggio anomalo» di carte sull’esperto dei Poggi: cosa è successo in aula

Di Cecilia Dardana
sempio avvocati cena
ATTUALITÀ

La battuta di Andrea Sempio a cena con gli avvocati, Liborio Cataliotti lo deve correggere: chi c’era a tavola con loro – Il video

Di Ugo Milano
alberto stasi
ATTUALITÀ

Garlasco, i legali di Stasi: «Alberto escluso dalle tracce di Dna. Pronti a una revisione del processo». Cosa è successo oggi – Il video

Di Cecilia Dardana
Avvocato Compagna, famiglia Poggi
ATTUALITÀ

L’avvocato dei Poggi e l’attacco al circo mediatico su Garlasco: «Si rovinano persone innocenti: è Stasi il colpevole» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
stasi sempio poggi garlasco udienza
ATTUALITÀ

Garlasco, la fiducia dei legali di Sempio: «Perizia fallata in partenza». In aula anche Stasi: «È un uomo forte»

Di Filippo di Chio