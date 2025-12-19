La battuta di Andrea Sempio a cena con gli avvocati, Liborio Cataliotti lo deve correggere: chi c’era a tavola con loro – Il video

Dopo l'udienza sull'incidente probatorio a Pavia, la cena con i consulenti in un Old Wild West. Il nuovo legale del 37enne.indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha pubblicato le immagini sui social

Dopo l’udienza che ha chiuso l’incidente probatorio, e a cui Andrea Sempio non ha partecipato, l’unico indagato nella riapertura del giallo di Garlasco si è concesso una cena con i suoi avvocati e i periti di parte. La location, non si sa se scelta dal 37enne o meno, non è tra le più suggestive, trattandosi della catena di steakhouse Old Wild West. Di certo un locale perfetto per non dare troppo nell’occhio, in un momento in cui la pressione mediatica cresce giorno dopo giorno. Il giro di presentazioni lo fa l’avvocato Liborio Cataliotti, eccetto per Sempio che si autopresenta come «la causa di tutto». Salvo venire subito corretto da Cataliotti stesso.

La risata di Sempio e l’intervento di Cataliotti

Il video lo ha pubblicato proprio il legale difensore sulle storie Instagram: «Video con il pool difensivo al gran completo», esordisce Cataliotti. E mentre gira la telecamera presenta i due consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi oltre alla collega Angela Taccia, che si presenta esultando e sorridendo euforica: «Woooo». Poi Cataliotti aggiunge: «Purtroppo non c’è il cliente», ma mentre lo dice gira la telecamera e fa intravedere proprio Sempio. Torna su di lui con l’obiettivo e si corregge: «Abbiamo anche…». A quel punto viene interrotto da Sempio: «La causa di tutto», dice ridendo l’indagato. Il legale a quel punto gira la telecamera verso di sé e lo corregge: «La causa incolpevole, il motore, il collante di tutto».