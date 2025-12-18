L’avvocato dei Poggi e l’attacco al circo mediatico su Garlasco: «Si rovinano persone innocenti: è Stasi il colpevole» – Il video

Tiene il punto l’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, entrando in tribunale a Pavia per l’udienza dell’incidente probatorio. Sul delitto di Garlasco, l’avvocato che assiste la famiglia della vittima Chiara Poggi insiste: «Ben vengano gli approfondimenti, li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi. Il nostro ordinamento, comunque, dà una strada che è quella della revisione. Così, però, si rovina la vita delle persone innocenti».

«Credo che di processuale ormai ci sia poco in questa vicenda – ha detto l’avvocato Compagna – È un enorme spettacolo mediatico in cui si gioca una partita in termini di comunicazione. I dati oggettivi sono quelli che sappiamo. con questi dati oggettivi prima o poi si dovranno confrontare i tribunali. A proposito di dati oggettivi, la presenza del Dna nella cannuccia del bric, abbiamo sentito De Rensis e dice che non indebolirà l’accusa. Ma allora il problema è che l’avvocato De Rensis non conosce bene quello che è stato lo svolgimento del processo di Alberto Stasi».

«L’impressione è che qui non si vogliano accertare degli elementi magari in maniera più puntuali. Si vuole riscrivere una storia alternativa in un grandissimo dibattito mediatico – ha aggiunto – Questo, finché c’è la fase delle indagini, è possibile. Poi a un certo punto, se qualcuno riterrà di chiedere il rinvio a giudizio di Sempio, non sarà più possibile perché sarà nel tribunale occuparsene».