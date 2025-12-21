Garlasco, spunta l’impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale: «Posizione compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio»

Secondo il Tg1, la persona che aggredì Chiara Poggi si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, lasciando con la mano anche la famosa impronta 33

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi. A darne notizia è il Tg1, che riferisce come la posizione dell’impronta risulti compatibile con la cosiddetta “traccia 33” presente sul muro, attribuita dalla procura ad Andrea Sempio. In sostanza la persona che aggredì la giovane, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, e lasciando quindi la famosa impronta 33.

La nuova impronta

L’ultima indiscrezione arriva a pochi giorni dalla conclusione dell’incidente probatorio sul materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima. Da mesi Sempio, all’epoca amico del fratello minore di Chiara, Marco Poggi, è indagato nel nuovo filone d’inchiesta. Quest’ultimo ha sempre ammesso di aver frequentato l’abitazione in cui la giovane donna è stata uccisa ed è indagato con l’accusa di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima e condannato in via definitiva per il delitto.

Foto copertina: ANSA/ STEFANO ROTTIGNI | La villetta di Garlasco dove nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi, 12 marzo 2025