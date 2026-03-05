Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICACarlo NordioElicotteriGoverno MeloniGuardia di FinanzaReferendumRiforma giustizia

Il tour di Nordio in elicottero per il referendum e il campo da calcio rovinato dall’atterraggio

05 Marzo 2026 - 06:43 Alessandro D’Amato
embed
carlo nordio ministro della giustizia
carlo nordio ministro della giustizia
Il giro è costato 4 mila euro. L'incontro e il pranzo con i politici lucani

Il ministro Carlo Nordio è in tour per il referendum. E sta usando i voli di Stato. Nel suo giro tra Bari, Taranto e Potenza ha usato un elicottero Agusta Westland della Guardia di Finanza. Spendendo, sostiene Il Fatto Quotidiano, 4 mila euro di carburante per risparmiare un’ora di viaggio. L’elicottero è stato chiesto da via Arenula alla Gdf. InBasilicata il ministro era atteso anche a una cena del padre della sua segretaria Gippy Rubinetto. Ma l’elicottero è atterrato in un campo di calcio, sollevando il manto di erba artificiale. I danni sono da valutare.

Il ministro in elicottero e il campo di calcio rovinato

L’elicottero ha fatto distaccare la superficie sintetica, poi è stato costretto a rialzarsi e a volteggiare in aria. Fino a quando i vigili del fuoco non hanno assicurato la superficie piazzandoci le automobili. I calciatori delle giovanili di diverse squadre che militano nella serie D della Basilicata hanno sospeso gli allenamenti. Il ministro ha pranzato con il governatore lucano Vito Bardi e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, il potentino Vito Pace. Sull’atterraggio dell’elicottero del ministro ieri ha presentato un’interrogazione il deputato del Pd Enzo Amendola, chiedendo di sapere «per quale motivo sia stato autorizzato l’atterraggio presso la struttura, una delle principali della città, e se siano state rispettate le prescrizioni previste in materia».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5s

2.

Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale

3.

«La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni»

4.

La commissione anti fake news (e anti Report) è pronta. Il pressing di Renzi e l’ok di maggioranza e Pd

5.

Vannacci ci prova: «Guerra nel Golfo? Ricominciamo a importare gas dalla Russia»

leggi anche
carlo-nordio-camera
POLITICA

Il ministro Nordio e il sistema para-mafioso del Csm: «Sono parole di Di Matteo»

Di Alba Romano
carlo nordio finanziatori comitato no
POLITICA

Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»

Di Federico D’Ambrosio
carlo nordio br
POLITICA

Il nuovo attacco a sinistra di Nordio: «Anche negli anni ’70 chiamavano i brigatisti “compagni che sbagliano”» – Video

Di Federico D’Ambrosio