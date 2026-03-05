Il tour di Nordio in elicottero per il referendum e il campo da calcio rovinato dall’atterraggio

Il giro è costato 4 mila euro. L'incontro e il pranzo con i politici lucani

Il ministro Carlo Nordio è in tour per il referendum. E sta usando i voli di Stato. Nel suo giro tra Bari, Taranto e Potenza ha usato un elicottero Agusta Westland della Guardia di Finanza. Spendendo, sostiene Il Fatto Quotidiano, 4 mila euro di carburante per risparmiare un’ora di viaggio. L’elicottero è stato chiesto da via Arenula alla Gdf. InBasilicata il ministro era atteso anche a una cena del padre della sua segretaria Gippy Rubinetto. Ma l’elicottero è atterrato in un campo di calcio, sollevando il manto di erba artificiale. I danni sono da valutare.

Il ministro in elicottero e il campo di calcio rovinato

L’elicottero ha fatto distaccare la superficie sintetica, poi è stato costretto a rialzarsi e a volteggiare in aria. Fino a quando i vigili del fuoco non hanno assicurato la superficie piazzandoci le automobili. I calciatori delle giovanili di diverse squadre che militano nella serie D della Basilicata hanno sospeso gli allenamenti. Il ministro ha pranzato con il governatore lucano Vito Bardi e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, il potentino Vito Pace. Sull’atterraggio dell’elicottero del ministro ieri ha presentato un’interrogazione il deputato del Pd Enzo Amendola, chiedendo di sapere «per quale motivo sia stato autorizzato l’atterraggio presso la struttura, una delle principali della città, e se siano state rispettate le prescrizioni previste in materia».