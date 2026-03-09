Crisi Golfo, Tajani su rimpatri: Emergenza finita, unica situazione critica alle Maldive – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora perché stanno riprendendo molti voli di linea, quindi direi che non c'è più l'emergenza. L'unico punto ancora critico sono le Maldive, dove però non c'è la guerra: sono soltanto italiani che stanno cercando di rientrare. Ci sono voli di linea normali, ma i voli di linea che hanno ripreso non sono sufficienti a smaltire tutti coloro che vogliono rientrare in tempi rapidi. Però stiamo rinforzando anche la nostra organizzazione a Malé, e quindi sono arrivati altri funzionari, oltre ai Carabinieri; sta arrivando anche l'ambasciatore. E quindi, mentre abbiamo risolto a Colombo, si sta lentamente risolvendo anche la situazione in Thailandia", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev