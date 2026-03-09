Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
POLITICAPunti di VistaVideo

Riforma giustizia, Bonelli: Da Meloni ennesimo attacco all'opposizione – Il video

09 Marzo 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Dalla Presidente Meloni l’ennesimo attacco all’opposizione. Ma Presidente, vuole che le ricordi tutte le bugie che la sua maggioranza ha raccontato agli italiani? A partire dal Ministro Nordio, che ha detto che con la vittoria del sì i giudici remeranno nella stessa direzione del Governo. Andiamo a votare no per difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura", così il leader di Avs Angelo Bonelli. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 09-03-26 Riforma giustizia, Bonelli Da Meloni ennesimo attacco, votare no per difendere l autonomia dei giudici 00_16

Articoli di POLITICA più letti
1.

La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

2.

Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video

3.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

4.

Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì»

5.

Genova, la battaglia di Silvia Salis sulla tassa d’imbarco: «Mancati incassi per 17 milioni». E le compagnie di navigazione si rivolgono al Tar