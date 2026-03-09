Riforma giustizia, Bonelli: Da Meloni ennesimo attacco all'opposizione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Dalla Presidente Meloni l’ennesimo attacco all’opposizione. Ma Presidente, vuole che le ricordi tutte le bugie che la sua maggioranza ha raccontato agli italiani? A partire dal Ministro Nordio, che ha detto che con la vittoria del sì i giudici remeranno nella stessa direzione del Governo. Andiamo a votare no per difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura", così il leader di Avs Angelo Bonelli. Durata: 00_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 09-03-26 Riforma giustizia, Bonelli Da Meloni ennesimo attacco, votare no per difendere l autonomia dei giudici 00_16