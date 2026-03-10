Trump su attacco Iran: Li abbiamo spazzati via in meno di due giorni – Il video

(Agenzia Vista) Miami, 09 marzo 2026 "Non hanno più una marina, non hanno più un'aeronautica, non hanno più equipaggiamenti antiaerei: è stato tutto fatto saltare in aria. Non hanno più radar, non hanno più telecomunicazioni e non hanno più una leadership. È tutto sparito. Quindi, se guardiamo la situazione, potremmo definirlo un successo strepitoso proprio ora, mentre usciamo da qui. Potrei chiamarlo così, oppure potremmo spingerci oltre. E andremo oltre. Ma il rischio principale di questa guerra è passato da tre giorni. Li abbiamo spazzati via nei primi due giorni. Se ci pensate, è incredibile. Abbiamo annientato una grande marina, una marina molto potente. Sapete, si trattava di navi, navi serie, di quelle che si comprano quando si vogliono vincere le battaglie. Sono tutte sul fondo del mare. I marinai scappano dalle navi, si rifiutano di imbarcarsi", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza nella sala da ballo del suo golf club a Miami. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev