Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump su attacco Iran: Li abbiamo spazzati via in meno di due giorni – Il video

10 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Miami, 09 marzo 2026 "Non hanno più una marina, non hanno più un'aeronautica, non hanno più equipaggiamenti antiaerei: è stato tutto fatto saltare in aria. Non hanno più radar, non hanno più telecomunicazioni e non hanno più una leadership. È tutto sparito. Quindi, se guardiamo la situazione, potremmo definirlo un successo strepitoso proprio ora, mentre usciamo da qui. Potrei chiamarlo così, oppure potremmo spingerci oltre. E andremo oltre. Ma il rischio principale di questa guerra è passato da tre giorni. Li abbiamo spazzati via nei primi due giorni. Se ci pensate, è incredibile. Abbiamo annientato una grande marina, una marina molto potente. Sapete, si trattava di navi, navi serie, di quelle che si comprano quando si vogliono vincere le battaglie. Sono tutte sul fondo del mare. I marinai scappano dalle navi, si rifiutano di imbarcarsi", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza nella sala da ballo del suo golf club a Miami. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

8 marzo, Laura Mattarella: «La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro»

2.

Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: sul tavolo la guerra in Iran

3.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

4.

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video

5.

Giorgia Meloni scende in campo per il referendum: «Ecco perché votare Sì. Se vince il No? Il governo non si dimette» – Il video