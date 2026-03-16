Cane incastrato sotto un'auto, il salvataggio della Polizia a Pescara – Il video

(Agenzia Vista) Pescara, 15 marzo 2026 Intervento della Squadra Volante a Pescara per il salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta. L'allarme è scattato quando una pattuglia in transito ha rilevato un rallentamento della circolazione stradale causato dalla presenza dell'animale. Secondo quanto ricostruito, il cane, spaventato dal traffico, si era rifugiato sotto un’autovettura rimanendo incastrato. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev