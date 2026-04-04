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'Ho una notizia da darvi' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

04 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica il Lunedì e il Martedì in terza serata. Prodotta da Agenzia Vista. Nella nuova puntata il meglio e il peggio della settimana politica – gli scontri in Aula, la sospensione di alcuni parlamentari, i No Kings, la visita a Gedda della premier Meloni e tanto altro ancora con un racconto irriverente e gli iconici balli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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