'Ho una notizia da darvi' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica il Lunedì e il Martedì in terza serata. Prodotta da Agenzia Vista. Nella nuova puntata il meglio e il peggio della settimana politica – gli scontri in Aula, la sospensione di alcuni parlamentari, i No Kings, la visita a Gedda della premier Meloni e tanto altro ancora con un racconto irriverente e gli iconici balli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev