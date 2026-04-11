Ultime notizie AvvelenamentiCrisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

'Scenario possibile' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

11 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. La guerra e la pace tra Iran e Usa, la missione di Meloni nei paesi arabi per l'approvvigionamento energetico e Giorgia Meloni alla prova delle Aule di Camera e Senato con l'informativa e le repliche delle opposizioni da Schlein a Conte a Bonelli, Richetti e altri. Non mancheranno gli iconici balli e le immagini inedite sempre con l'ormai famoso stile irriverente di Camera con Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ilaria Salis: «Nessuna relazione stabile con il mio assistente Bonnin»

2.

Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei»

3.

Il Giornale, Ilaria Salis e la «casa in comune» con Ivan Bonnin

4.

La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevede

5.

Renzi e «le mani» su la Repubblica, l’incontro tra l’ex premier e il nuovo editore greco