'Scenario possibile' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. La guerra e la pace tra Iran e Usa, la missione di Meloni nei paesi arabi per l'approvvigionamento energetico e Giorgia Meloni alla prova delle Aule di Camera e Senato con l'informativa e le repliche delle opposizioni da Schlein a Conte a Bonelli, Richetti e altri. Non mancheranno gli iconici balli e le immagini inedite sempre con l'ormai famoso stile irriverente di Camera con Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev