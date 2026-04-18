Conte a margine Nova: La scrittura del programma del campo largo deve coinvolgere tutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Non c'è un minuto da perdere e quindi oggi iniziamo a scrivere il programma, ma non lo scriviamo da soli. Non c'è una segreteria di partito, un gruppo dirigente, ma qui ci sono 500 nostri cittadini che contribuiranno ad avviare questo processo, che poi si svilupperà a maggio e sarà il programma scritto con i cittadini, per i cittadini, scritto da loro stessi con la nostra partecipazione, aperto a tutti. Non ci saranno soltanto gli iscritti del Movimento, ma tutti i cittadini della società civile, anche da altre forze politiche. Dovremo coinvolgere tutti", così Giuseppe Conte a margine del momento di formazione dei 100 team nell’ambito di Nova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev