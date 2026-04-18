Salvini: Mando un abbraccio a Viktor Orban, un amico e un patriota – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 aprile 2026 ""Il movimento dei patrioti non è un movimento politico, è una famiglia. È una comunità. E in una comunità quando qualcuno ha un momento di difficoltà, le mani di migliaia di amici si allungano per confortarlo e aiutarlo a rialzarsi. L’abbraccio mio e di tutta Piazza del Duomo a un amico e un patriota che si chiama Viktor Orbán", così il leader della Lega Matteo Salvini alla manifestazione dei Patrioti a Milano. Courtesy: PatriotsEu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev