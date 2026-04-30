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Boldrini su sequestro Flotilla: Vergognoso che l'Europa non condanni Governo Netanyahu – Il video

30 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "A mille chilometri dalle coste israeliane, dunque le autorità israeliane pensano di potersi permettere tutto, e l'Unione Europea gli consente di pensare questo. Glielo consente perché ancora oggi non sono riusciti a fare una singola sanzione al governo di Benjamin Netanyahu, una cosa totalmente vergognosa. Cosa deve fare di più un regime, più di un genocidio, più di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità per vedere sospeso un accordo che si basa sul rispetto dei diritti umani? Quindi l'Unione Europea è concausa di tutto questo", così Laura Boldrini del Partito Democratico in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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