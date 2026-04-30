Flash Mob di 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco', Mulè: Defibrillatore strumento fondamentale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 "È solo perché c'era il defibrillatore che è stato salvato e oggi lui, insieme alla sorella, ai genitori… da qualche parte ci sono papà e mamma… ecco il papà. Ma soprattutto c'è Gianni che lo ha salvato grazie al defibrillatore, che è uno strumento facile, accessibile e immediato. Se si interviene entro i primi 4 o 5 minuti si salva una vita", così Giorgio Mulè di Forza Italia al Flash Mob sulla prevenzione a Montecitorio, organizzato dall'associazione 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev