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Fratoianni su Flotilla: Israele usa metodi terroristici, tra un po' ci verranno a prendere a casa – Il video

30 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Sì, è un atto ancora più grave perché è avvenuto veramente a mille miglia dalla costa israeliana. Commentiamo questo gesto e, soprattutto, anche la presenza questa mattina dell'ambasciatore d'Israele alla Camera dei Deputati per un evento come se nulla fosse. Commentiamo dicendo che siamo di fronte a uno Stato che usa metodi terroristici, che si comporta come uno Stato terrorista. Siamo di fronte a un evidente salto di qualità. Tra un po' c'è da aspettarsi che ci vengano a prendere a casa, perché se può succedere che uno Stato come quello di Israele attacchi gli attivisti in acque internazionali, ma praticamente dentro i confini dell'Europa (siamo a poche miglia dalle acque greche), allora tutto diventa possibile", così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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