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Mattarella: Lavoro delle donne e dei giovani sono le criticità da affrontare – Il video

30 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pontedera, 30 aprile 2026 "Certamente la prima di queste leve su cui concentrarsi è il lavoro delle donne. L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato. Tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea. Il divario di genere, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere, va colmato con un complesso di interventi e attenzioni: sui fattori strutturali e sui contesti territoriali, ma anche sulla qualità del lavoro e sui servizi per favorire la conciliazione con gli altri impegni di vita.L’altro punto critico da intendere come “riserva” di potenziale sviluppo è il lavoro dei giovani. Ancora troppo alta l’età di ingresso nel mercato del lavoro", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della Celebrazione della Festa del Lavoro e della visita alla Piaggio di Pontedera. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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