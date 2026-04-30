Meloni: Approvato il nuovo Piano Casa, provvedimento corposo e articolato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 ""l Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, corposo, articolato che affronta una delle priorità più sentito dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere a un alloggio di qualità a prezzi accessibili, la casa è un bene primario così come sappiamo che il problema dell'accesso riguarda una fetta significativa" che è quella dei vulnerabili "ma ce n'è una zona grigia fatta di italiani che lavorano e pagano le tasse ma, passate il termine, sono troppo benestanti per una casa popolare e sono tuttavia non sufficientemente benestanti da far fronte", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev