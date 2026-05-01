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Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride – Il video

01 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Io sono sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. Rispetto l'autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell'amico Buttafuoco di assegnare i premi non all'inizio della rassegna ma alla fine della rassegna, e i Leoni saranno assegnati non da cinque giurati, sulle cui dimissioni non mi pronuncio e non conosco le motivazioni, ma dai visitatori. Quindi sarà una Biennale autonoma e democratica. Meglio di così non poteva andare", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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