Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Io sono sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. Rispetto l'autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell'amico Buttafuoco di assegnare i premi non all'inizio della rassegna ma alla fine della rassegna, e i Leoni saranno assegnati non da cinque giurati, sulle cui dimissioni non mi pronuncio e non conosco le motivazioni, ma dai visitatori. Quindi sarà una Biennale autonoma e democratica. Meglio di così non poteva andare", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev