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Trump: Non contento dell'Italia, chi pensa che Iran possa avere arma nucleare non è intelligente – Il video

01 Maggio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 01 maggio 2026 "Non sono contento dell'Italia e non sono contento della Spagna. Loro ritengono che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Chiunque pensi che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare non è molto intelligente, e sarebbe una cosa terribile in futuro se venisse loro permesso di avere un'arma nucleare; avreste problemi come il mondo non ne ha mai visti prima, e questo non accadrà", così il Presidente degli Usa Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca prima della sua partenza per la Florida. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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