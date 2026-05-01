Trump: Non contento dell'Italia, chi pensa che Iran possa avere arma nucleare non è intelligente – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 01 maggio 2026 "Non sono contento dell'Italia e non sono contento della Spagna. Loro ritengono che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Chiunque pensi che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare non è molto intelligente, e sarebbe una cosa terribile in futuro se venisse loro permesso di avere un'arma nucleare; avreste problemi come il mondo non ne ha mai visti prima, e questo non accadrà", così il Presidente degli Usa Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca prima della sua partenza per la Florida. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev