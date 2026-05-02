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Calderone: Ecco tutti gli incentivi del salario giusto – Il video

02 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 "Spazi ulteriori per riconoscere un salario giusto ad under 35 disoccupati o inoccupati di lungo corso, con alcune eccezioni per promuovere l'occupazione di lavoratori svantaggiati. Vogliamo che il lavoro sia di qualità, per questo incentiviamo anche la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili, premiando la continuità", così Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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