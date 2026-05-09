'Alzate il volume del microfono' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2026 L'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Nella nuova puntata il dietro le quinte delle ultime settimane e mesi di Donald Trump con gli interventi fuori le righe degli ultime settimane e mesi. 'E' tutto nella tua testa' il motto di questa puntata dove non mancherà un nuovo iconico balletto con questa volta con testimonial d'eccezione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev